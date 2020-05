Il virus «sopra i 30 gradi perde efficacia». Studio russo: bassa umidità e sole lo uccidono

Il caldo può fermare il Covid19. Il coronavirus diventa «completamente inattivo, o perde la sua capacità di causare la malattia, quando le temperature dell'aria sono superiori a 30 gradi sopra lo zero». Lo sostiene il Rospotrebnadzor, l'Autorità per la Salute russa, in un bollettino diffuso attraverso il suo canale Telegram. «La bassa umidità e i raggi solari distruggono il virus», continua il messaggio, secondo cui il virus «muore del tutto ad una temperatura superiore ai 70 gradi centigradi».

Arriva il gran caldo sull'Italia. Meteo, in arrivo una vera e propria "bomba" di caldo nel weekend: le previsioni del fine settimana con temperature estive oltre i trenta gradi in tante regioni d'Italia, saranno d'aiuto contro il coronavirus secondo alcuni studi diffusi di recente. Una vasta e imponente area di alta pressione proveniente dalle aride e roventi zone del deserto del i è innalzata fino a raggiungere l’Italia. Ciò favorirà una stabilità dell’atmosfera e un graduale aumento delle temperature che in alcune regioni potranno raggiungere valori estivi. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a domenica pomeriggio il sole sarà l’assoluto protagonista del tempo su gran parte delle regioni potendo splendere in un cielo sereno o poco nuvoloso.​

Ultimo aggiornamento: 16:29

