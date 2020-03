«Anche a quarant'anni puoi morire senza sapere perché». Dopo tre settimane in ospedale, di cui due intubato in coma farmacologico in terapia intensiva, dieci chili in meno e una spossatezza che gli impedisce anche di salire le scale, Michele Vitiello continua a chiedersi come sia stato possibile. «Sono atletico, sportivo, ho sempre goduto di ottima salute, mai fatto nemmeno un'influenza, l'unico dottore che avevo visto fino a quel momento era il dentista. E ho 41 anni, la metà del paziente tipo di...

