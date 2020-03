Coronavirus in Italia, 86.498 contagiati, 9.134 morti. In un giorno 969 morti, mai così tanti

La curva dei contagi torna a salire: è questo il dato che si evince guardando il bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia del 26 marzo 2020. I casi totali salgono a 86.498 (ieri erano 80.539, l'altro ieri 74.386). I morti arrivano a quota 9.134 con un incremento di 969 unità nelle ultime 24 ore. Il numero dei guariti è aggiornato a 10.950 (ieri 10.361; un numero che vede oggi 589 guariti, in lieve calo rispetto ai 999 del giorno precedente).

SONO 4.401 I NUOVI CONTAGIATI DA CORONAVIRUS

Stabili rispetto ai 4.492 di ieri (il totale sale così a 66.414). Lo ha comunicato il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. I guariti oggi sono 589, in calo rispetto ai 999 di ieri (10.950 il totale). I deceduti oggi invece sono 969, in decisa crescita rispetto ai 662 di ieri ma di cui 50 sono relativi al conteggio di ieri.

IL BILANCIO DI OGGI



CI SONO 6.414 I MALATI, 4.401 PIÙ DI IERI

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 23.895 i malati in Lombardia (1.706 più di ieri), 9.361 in Emilia-Romagna (+511), 6.648 in Veneto (+508), 6.347 in Piemonte (+397), 2.850 nelle Marche (+55), 3.170 in Toscana (+197), 2.060 in Liguria (+33), 2.013 nel Lazio (+178), 1.292 in Campania (+123), 1.027 in Friuli Venezia Giulia (+73), 1.164 in Trentino (+70), 833 in provincia di Bolzano (+42), 1.236 in Puglia (+141), 1.158 in Sicilia (+63), 925 in Abruzzo (+65), 824 in Umbria (+54), 413 in Valle d'Aosta (+35), 496 in Sardegna (+34), 469 in Calabria (+97), 86 in Molise (+5), 147 in Basilicata (+14). Quanto alle vittime, se ne registrano 5.402 in Lombardia (+541), 1.267 in Emilia-Romagna (+93), 313 in Veneto (+26), 569 in Piemonte (+120), 336 nelle Marche (+26), 177 in Toscana (+19), 331 in Liguria (+51), 98 in Campania (+15), 118 nel Lazio (+12), 76 in Friuli Venezia Giulia (+4), 69 in Puglia (+4), 60 in provincia di Bolzano (+12), 39 in Sicilia (+6), 68 in Abruzzo (+5), 21 in Umbria (+1), 37 in Valle d'Aosta (+9), 102 in Trentino (+16), 18 in Calabria (+4), 21 in Sardegna (+2), 9 in Molise (+1), 3 in Basilicata (+2). I tamponi complessivi sono 394.079, dei quali quasi 227mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Ultimo aggiornamento: 18:01

