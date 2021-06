Coronavirus, bollettino di oggi 27 giugno: in calo contagi (782) e morti (14). Tasso di positività allo 0,5%. Lombardia, 119 casi

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 27 giugno 2021 . Sono 782 oggi i positivi al test del coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute (ieri 838). Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 40. Sono 138.391 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 224.493. Il tasso di positività è stabile allo 0,5% (ieri era 0,4% ). I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.258.069, i morti 127.472. I dimessi ed i guariti sono invece 4.073.435, con un incremento di 1.336 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 57.162, in calo di 570 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 55.125 persone.

Variante Delta, boom contagi in Russia, Spagna, Tunisia e Gb (anche l'Italia è più a rischio)

Rave party con 700 no mask nel lodigiano. «A Maleo focolaio di variante Delta». Aperto fascicolo dalla Procura

I contagi in Lombardia - Sono 119 i nuovi casi di positivi al Covid (ieri 115) registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Le vittime sono due contro le cinque di ieri, complessivamente i morti salgono a 33.774 morti. I dati sono diffusi dalla Protezione Civile.