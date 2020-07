Coronavirus bollettino Italia, 200 nuovi casi e 11 decessi: crescono contagi e morti

Coronavirus. In Italia risalgono leggermente i contagi. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 200 (ieri erano stati 170 in più), secondo i dati riferiti dal bollettino del Ministero della Salute. Crescono anche le vittime: sono 11, dopo quattro giorni di fila a quota 5. I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.609 (+28), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.123. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.488. I guariti sono 198.756 (+163). I pazienti in terapia intensiva sono ora 40, in calo di 5 unità. Sono 11.820 quelli in isolamento domiciliare (+24), 749 quelli ricoverati con sintomi (+9).

LEGGI ANCHE Coronavirus, l'Oms: «Non è un'epidemia stagionale, ci sarà un'unica ondata»

LEGGI ANCHE Covid, Bassetti-Clementi-Zangrillo: «Noi negazionisti? No, medici sinceri»

I dati delle Regioni

Lazio

Dieci casi e un decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore nel Lazio. Dei nuovi contagi sei sono di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, uno da Spagna, uno da Turchia, uno da Romania e uno da Santo Domingo. Due casi sono per screening in fase di pre-ospedalizzazzione. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio sono provenienti da ben 26 Paesi diversi. Da domani inizieranno i test su base volontaria presso il terminal bus a Tiburtina.

LEGGI ANCHE Lazio, altri 10 casi e un morto. Via a test passeggeri bus da Paesi a rischio



Lombardia

#LNews@GiulioGallera: “Buone notizie per 4 Province (Como Lecco Mantova e Monza) dove oggi non si riscontrano nuovi casi di contagio da Coronavirus. Oggi 14 pazienti in più, determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test"https://t.co/5esKKdeGem pic.twitter.com/49mQc9VMW5 — Regione Lombardia (@RegLombardia) July 28, 2020

Veneto

Il Veneto registra il decesso di 5 pazienti con coronavirus e 24 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino della Regione. Il numero totale delle vittime, dopo giorni si stabilità, sale così a 2.069 (tra ospedali e case di riposo). I casi complessivi di contagio arrivano a 19.849 dall'inizio dell'epidemia. Stabile il numero dei ricoverati, 114, mentre diminuisce (-1) quello dei malati in terapia intensiva, 5, nessuno dei quali è positivo. Torna a crescere, infine, il numero dei soggetti in isolamento fiduciario domiciliare, 2.790.



Campania



Emilia Romagna

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 4 giorni senza morti, c'è un nuovo decesso in Lombardia dovuto al coronavirus e quindi il totale sale a 16.802 vittime dall'inizio della pandemia in regione. Con 6.326 tamponi effettuati, sono 53 i nuovi casi positivi, di cui 9 "debolmente positivi" e 19 a seguito di test sierologici. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-1, 13 in totale), aumentano quelli negli altri reparti (+14, 151 in totale), di cui «10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare», come ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Dei 53 nuovi casi, 21 sono in provincia di Milano, di cui 16 a Milano città, 19 a Bergamo e 3 a Brescia. Nessun nuovo caso a Como, Lecco, Mantova e Monza.Sono 29 i nuovi positivi al coronavirus rilevati ieri in Campania, su 1.546 tamponi: è l'incremento più alto registrato nelle ultime settimane. Secondo i dati dell'Unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, il totale positivi in Campania dall'inizio dell'epidemia sale a 4.955 su 326.098 tamponi. Nessuna nuova vittima (totale fermo a 434) e un paziente guarito (totale 4.128).Salgono a 29.575, complessivamente, i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: 20 in più rispetto a ieri, di cui 12 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening sul territorio. È quanto emerge dai dati raccolti dalla Regione secondo cui la maggioranza dei nuovi contagi è riconducibile a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero. I tamponi effettuati da ieri sono 8.149 - 625.962 quelli da inizio crisi - cui si aggiungono 1.366 test sierologici. I guariti toccano quota 23.830 (+16 da ieri) mentre i casi attivi, a oggi, sono 1.459, 3 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registra, inoltre, il decesso di un uomo della provincia di Bologna.