Mappa del contagio: ecco i dati regione per regione. Pazienti in rianimazione scendono del 4%

Ecco il dettaglio regione per regione del bollettino Coronavirus in Italia del 21 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 183.957, dei quali 51.600 sono guariti e 24.648 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 107.709, in calo di 528 unità rispetto a ieri.

È il secondo giorno consecutivo che si registra una diminuzione dei malati. Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 2.729 pazienti (ieri di 2.256); i guariti sono cresciuti di 2.723 unità (ieri erano 1.822). Nelle utlime 24 ore sono morte 534 persone (ieri erano 454).

RICOVERATI CON SINTOMI : 24.134 (-3,1%)

TERAPIA INTENSIVA : 2.471 (-4,0%)

ISOLAMENTO DOMICILIARE : 81.104 (+0,4%)

Tra gli attualmente positivi 2.471 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 102 pazienti rispetto a ieri. 24.134 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 772 pazienti rispetto a ieri. 81.104 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33.978 in Lombardia, 13.244 in Emilia-Romagna, 14.811 in Piemonte, 10.077 in Veneto, 6.622 in Toscana, 3.463 in Liguria, 3.218 nelle Marche, 4.402 nel Lazio, 2.946 in Campania, 1.909 nella Provincia autonoma di Trento, 2.812 in Puglia, 1.322 in Friuli Venezia Giulia, 2.259 in Sicilia, 2.067 in Abruzzo, 1.536 nella Provincia autonoma di Bolzano, 407 in Umbria, 837 in Sardegna, 819 in Calabria, 522 in Valle d’Aosta, 245 in Basilicata e 213 in Molise.



