Coronavirus Italia, 187.327 casi: in 24 ore 437 morti. ​Frena il calo dei malati, nuovo record di guariti: 2.943

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 del 22 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 187.327, dei quali 54.543 sono guariti e 25.085 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 107.699.

Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 3.370 pazienti (ieri di 2.729); gli attualmente positivi sono diminuiti di 10 persone (saldo del giorno tra casi, morti e guariti); i guariti sono cresciuti di 2.943 unità (mai accaduto); i deceduti di 437. Sono 2.384 i malati in terapia intensiva, 87 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 81.510 su 107.699: il 75,7% del totale. Eseguiti, in un giorno, 63.101 tamponi: il totale nazionale ora è di 1.513.251 tamponi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.242 in Lombardia, 13.084 in Emilia-Romagna, 15.122 in Piemonte, 9.991 in Veneto, 6.167 in Toscana, 3.476 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.463 nel Lazio, 2.998 in Campania, 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in Sicilia, 2.108 in Abruzzo, 1.512 nella Provincia autonoma di Bolzano, 371 in Umbria, 833 in Sardegna, 821 in Calabria, 501 in Valle d’Aosta, 232 in Basilicata e 205 in Molise.

