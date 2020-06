Coronavirus, bollettino: ​​in Italia 55 morti e 346 nuovi casi, 210 sono in Lombardia

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 13 giugno. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 236.651, dei quali 174.865 sono guariti e 34.301 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 27.485.

Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 346 pazienti (ieri di 393) di cui 210 in Lombardia; gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.512 (ieri 1.640) persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti sono cresciuti di 1.780 unità (ieri 1.747); i deceduti di 55. Le persone in isolamento domiciliare sono 23.518 su 27.485. Sette regioni non hanno avuto nuovi contagi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 16.785 in Lombardia, 2.820 in Piemonte, 1.727 in Emilia-Romagna, 778 in Veneto, 502 in Toscana, 244 in Liguria, 1.357 nel Lazio, 677 nelle Marche, 337 in Campania, 422 in Puglia, 70 nella Provincia autonoma di Trento, 842 in Sicilia, 105 in Friuli Venezia Giulia, 509 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 21 in Umbria, 34 in Sardegna, 7 in Valle d’Aosta, 45 in Calabria, 97 in Molise e 11 in Basilicata.

