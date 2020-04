Coronavirus, bollettino Italia: oggi 433 morti e 2.128 guariti. In calo ricoveri e terapie intensive

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 del 19 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 178.972 (ieri 175.925), dei quali 47.055 (44.927) sono guariti e 23.660 (23.227) sono deceduti, 433 nelle ultime 24 ore. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 108.257 (107.771). Continua la diminuzione dei ricoveri e delle terapie intensive. Nuovi casi 3.047.

Ultimo aggiornamento: 19:15

