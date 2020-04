Coronavirus: calano oggi i morti: 681 (ieri 766): crescono contagi. Borrelli: primo calo casi terapia intensiva

Coronavirus, questo il bollettino sulla situazione Covid19 in Italia oggi 4 aprile 2020: sono 124.632 i contagiati (4.805 più di ieri), con oltre 88.274 italiani tuttora positivi e 15.362 morti. L'Italia, dunque, rimane sul picco del contagio per il coronavirus e comincia a vedere il calo del numero delle vittime. Cresce il numero totale dei guariti, oggi 20.996, 1.238 in più di ieri. I dati sono stati presentati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli insieme assieme al commissario Arcuri.

Coronavirus, in Lombardia obbligo mascherina quando si esce. I positivi salgono a 49.118

Calo dei pazienti in terapia intensiva. «Oggi per la prima volta abbiamo un dato molto importante. Il numero pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 (da 110, ndr) ed è un notizia importante perché consente ai nostri ospedali di respirare. È il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell'emergenza». Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Ultimo aggiornamento: 18:23

