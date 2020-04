Coronavirus Italia, 165.155 contagi e 21.645 morti. Calano terapie intensive, 962 guariti

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 del 15 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 165.155, dei quali 38.092 sono guariti e 21.645 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 105.418. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 1.127 persone; i guariti sono cresciuti di 962 unità; i deceduti di 578. Sono 3.079 i malati in terapia intensiva, 107 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 74.696 su 105.418: il 70,9% del totale. Eseguiti, in un giorno, 43.715 tamponi: il totale nazionale ora è di 1.117.404 tamponi.

Ultimo aggiornamento: 19:17

