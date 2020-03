Coronavirus, bimbo di 11 mesi positivo al Meyer di Firenze: è il secondo neonato ricoverato

Coronavirus, bimbo di 11 mesi al Meyer di Firenze: è il secondo neonato ricoverato. Un bambino di 11 mesi, che appartiene a una famiglia residente nel nord della Toscana, è stato ricoverato oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze perché risultato positivo al coronavirus. È il secondo caso di bambino ricoverato al Meyer per positività al Covid-19: nei giorni scorsi era arrivata dall'ospedale di Massa (Massa Carrara) una bimba di un mese e mezzo che è in condizioni giudicate stabili e non gravi.

Ultimo aggiornamento: 20:51

