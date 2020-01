Coronavirus, bar vieta l'ingresso ai turisti cinesi: «Non autorizzati a entrare in questo posto»

Ultimo aggiornamento: 13:14

Ilspaventa anche la Capitale e gli esercenti cominciano a prendere provvedimenti. Nel centro di, a due passi da, precisamente a via del Lavatore, dove passano migliaia dial giorno, un bar caffetteria ha affisso stamattina un cartello che invita chi arriva dallaa non entrare nel locale.Come ha potuto verificare, l’affissione recita: «Due to international safety measures all people coming from China are not allowed to have access in this place. We apologise for any inconvenient». («A causa delle misure di sicurezza internazionali le persone che vengono dalla Cina non sono autorizzate a entrare in questo posto. Ci scusiamo per ogni inconveniente»). L’avviso è stato temporaneamente rimosso per una correzione al testo in giapponese, ma è poi stato riaffisso nonostante abbia suscitato molte reazioni e polemiche da parte dei passanti, primi fra tutti gli italiani.