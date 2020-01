Coronavirus, baristi con tute mediche e mascherine all'Esquilino: il video è virale

Buongiorno e caffè, con le tute mediche speciali e le mascherine. Così, stamattina, in via Principe Amedeo, sono stati accolti gli avventori di un bar, nel cuore dell'Esquilino, quartiere multietnico di Roma, con una grande presenza di cittadini cinesi. Il video, in cui si mostra il personale del bar servire il caffè con questo speciale kit - lo stesso usato per trattare i pazienti affetti da Coronavirus - sta facendo il giro del web, ma potrebbe essere una provocazione.



