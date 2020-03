Coronavirus, in Lombardia positivo l'assessore Mattinzoli. Fontana: «Ha la febbre alta»

È risultato positivo al coronavirus l'assessore regionale allo Sviluppo sostenibile Alessandro Mattinzoli. Lo rendono noto il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che «come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento». Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona». Una volta ottenuti gli esiti, «attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di sanità per i contatti diretti», aggiunge l'assessore Gallera. «Il test lo dobbiamo fare. Ora sto andando in giunta dove verremo sottoposti al tampone», ha sottolineato il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

Fontana: Mattinzoli ha la febbre alta. L'assessore Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al Coronavirus, «ha la febbre alta ma per il resto sta bene»: lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Centocittà su Rai Radio 1. «Si augura che presto si possa abbassare e sta facendo la terapia» ha aggiunto.

