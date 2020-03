Coronavirus, Anna Ascani positiva. Viceministra Istruzione su Fb: ho tosse e febbre

Il viceministro all'Istruzione, la deputata pd Anna Ascani, 32 anni, è positiva l coronavirus. Lo ha rivelato lei stessa con un post su Facebook.

«Come sapete da sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al #CoronaVirus. Per questo motivo ho effettuato il tampone che è risultato positivo. Questo dimostra quanto sia fondamentale rispettare le indicazioni sanitarie: se fossi uscita, avrei incontrato molte più persone. Restando a casa, ho certamente evitato possibili contagi. Io sto bene: ho qualche linea di febbre e un po’ di tosse. Ci tengo a ringraziare, ancora una volta, il personale medico che sta lavorando assiduamente, con turni senza sosta, prendendosi cura di noi. Insieme ce la faremo, vinceremo questa battaglia, mettendocela tutta. Ne sono sicura, #andràtuttobene».

Sono invece peggiorate le condizioni di Edmondo Cirielli. É stato trasferito nella serata di ieri all'ospedale «Cotugno» di Napoli il deputato salernitano di Fratelli d'Italia. Il parlamentare e Questore della Camera dei Deputati nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus. Il trasporto in ambulanza nell'ospedale partenopeo si è reso necessario a causa di una lieve dispnea che ha reso indispensabile il ricovero nella struttura specializzata campana. La situazione, da quanto si apprende, è sotto controllo. In giornata Cirielli sarà sottoposto a una Tac. Giovedì, dopo che si era appreso della positività di Cirielli, lo stesso deputato aveva affidato a un lungo post su Facebook il suo pensiero, raccontando la sua esperienza e confessando le sue preoccupazioni per i familiari e, in particolare, per il figlioletto di 40 giorni che aveva trascorso la notte con la febbre.

