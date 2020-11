Coronavirus, dramma Avezzano: ambulanze in fila, anche cinque ore per un ricovero

«Ambulanze con i pazienti covid una dietro l’altra all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Attendiamo anche cinque ore con il malato prima di ripartire». E’ il messaggio arrivato dal piazzale del nosocomio avezzanese che da giorni è diventato un fronte di guerra. La foto è dell’altra sera, intorno alle 21. Ci sono ambulanze in fila. Se ne vedono tre ma una è già all’interno della struttura e altre sono ferme.

La storia si è ripetuta anche ieri mattina: un’ ambulanza arrivata dalla Piana del Cavaliere con un paziente con una sintomatologia riconducibile a Covid è rimasta in fila per circa sei ore. Molti arrivano con le loro auto e attendono di essere visitati. Purtroppo non c’è più spazio, non ci sono più risorse e non ci sono più stanze e posti letto. La circostanza ha spaventato tutti e ha fatto scattare l’allarme. Ieri mattina il sindaco Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha inviato due consiglieri comunali, Antonio Del Boccio e Gianluca Presutti, che hanno visitato il pronto soccorso, per monitorare la situazione.

«I medici e paramedici lamentano l’assoluta insufficienza di struttura e personale per fronteggiare l’emergenza in corso - precisano i due consiglieri - la situazione è grave e i medici chiedono più spazi e personale sanitario». Anche perché il bollettino regionale continua a dare dati allarmanti: ieri ad Avezzano sono stati registrati 36 casi, a Celano altri 22 positivi e Trasacco 10.

