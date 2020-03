Per trovare un aumento percentuale così ridotto tra un giorno e l’altro (appena +11%), bisogna tornare indietro fino al 12-13 marzo. Allora si passò da 84 a 89 casi, con un +6%. Solo i prossimi giorni potranno dire se il trend dei contagi da coronavirus, in Abruzzo, è realmente in ribasso. Di certo dopo quel nero 19 marzo (122 positivi in 24 ore), poi ce ne sono stati, in sequenza, 65, 79 e 58, ieri. D’altronde l’assessore regionale, Nicoletta Verì, non più tardi di due giorni fa, aveva... Ultimo aggiornamento: 09:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA