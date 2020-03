Il mondo dei porschisti napoletani in lutto per la perdita di Francesco Fuschino, 57enne responsabile commerciale di quella concessionaria Del Priore che in via Antiniana rappresentava, per gli amanti delle Porsche, più un luogo d'incontro tra vecchi amici che un punto vendita. Il manager napoletano, che appena due giorni prima aveva perso la madre per lo stesso virus, si è arreso infatti a sua volta al Covid-19: una tragica sequenza per una famiglia che appariva serena ed allegra come è sempre stato...

Ultimo aggiornamento: 15:07

