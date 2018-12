spray urticante all'interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo provocando il panico e la calca in cui sono i . Secondo quanto si apprende, il ragazzino - che è residente nella provincia - è stato identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei minorenni.



Ieri sui social era circolata la ANCONA - Gli invedtigatori hanno identificato il minorenne che avrebbe spruzzato unoall'interno della discotecadiprovocando il panico e la calca in cui sono morte sei persone, di cui cinque minorenn . Secondo quanto si apprende, il ragazzino - che è residente nella provincia - è stato identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei minorenni.Ieri sui social era circolata la foto di un ragazzo che sembra indossare una mascherina

Rimangono stabili ma critiche le condizioni dei sette ragazzi ricoverati in rianimazione all'ospedale di Ancona dopo essere rimasti gravemente feriti nella calca. Lo dice all'Adnkronos Roberto Papa, dirigente medico della Direzione medica degli ospedali Riuniti di Ancona. I ragazzi feriti lievemente e soccorsi in codice verde sono stati dimessi ieri, mentre migliorano le condizioni di un giovane, ricoverato ieri in codice rosso ma non in rianimazione. In tarda mattinata sarà diffuso un bollettino medico sulle condizioni dei feriti.

«Chi lo riconosce deve parlare», è l'appello che accompagnava allo scatto fatto all'interno della discoteca, prima che si consumasse la tragedia. Non è ancora noto se il minorenne individuato dagli inquirenti sia lo stesso giovane.