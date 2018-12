Corinaldo, la neve e la musica di Simon & Garfunkel ai funerali di Eleonora. Il messaggio straziante delle figlie: «Mamma, ci mancherai»

funerale di mamma Eleonora Girolimini. Le canzoni di Simon & Garfunkel e la neve hanno accompagnato a Senigallia nelle Marche l'ultimo saluto di discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, per proteggere la figlia di 11 anni che aveva accompagnato nel locale per un dj set di Sfera Ebbasta. Dolore e lacrime aldi mamma Eleonora Girolimini. Lee lahanno accompagnato anelle Marche l'ultimo saluto di Eleonora Girolimini , 39 anni, madre di 4 figli, morta nella, per proteggere la figlia di 11 anni che aveva accompagnato nel locale per un dj set di Sfera Ebbasta.

Una moltitudine di persone si è raccolta nel Duomo, intorno alla bara bianca di Eleonora e ai suoi familiari: il marito Paolo, i figli Alma, Alessandro, Dora e Gemma. Proprio la figlia che era con lei la sera della tragedia, ha letto in chiesa un pensiero per la madre.



La messa è stata celebrata da don Vittorio Mencucci che ha ricordato la figura di madre

che dà la vita e amore

anche se immersa in una società dove

consumismo e alcuni stili di vita mettono da parte i sentimenti

. Nelle preghiere è stato invocato più volte il sostegno per i familiari, in particolare per il marito, nel difficile compito di essere colonna per i figli, e per la comunità.



ll prefetto di Ancona Antonio D'Acunto partecipa al funerale nel Duomo di Senigallia di Eleonora Girolimini, la donna di 39 anni, madre di 4 figli, morta nella tragedia dalla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Alla famiglia, il prefetto ha portato il messaggio di vicinanza e profonda partecipazione al dolore da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Contemporaneamente sono in corso a Fano le esequie di Benedetta Vitali, la studentessa 15enne morta anche lei nella calca all'uscita dal locale

