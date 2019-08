Moez Akari che, come fatto ieri dal compagno della sua "batteria" Andrea Cavallari, si è avvalso della facoltà di non rispondere per tutti i capi di imputazione tranne per quelli legati alla tragedia della Lanterna Azzurra, dai quali ha preso le distanze.



«Ha ribadito l'assoluta estraneità alla vicenda di Corinaldo - spiega il suo avvocato Gianluca Scalera all'uscita del carcere Sant'Anna di Modena - Era lì, ma non c'entra niente con il discorso dello spray. Non ha avuto alcun tipo di contatto con gli altri, alcuni dei quali nemmeno conosceva». Spezza il fronte del silenzio un altro dei giovani arrestati per la strage di Corinaldo (Ancona) tra il 7 e 8 dicembre scorso, costata la vita a cinque giovani e a una madre. Èche, come fatto ieri dal compagno della sua "batteria", si è avvalso della facoltà di non rispondere per tutti i capi di imputazione tranne per quelli legati alla tragedia della Lanterna Azzurra, dai quali ha preso le distanze.«Ha ribadito l'assoluta estraneità alla vicenda di Corinaldo - spiega il suo avvocato Gianluca Scalera all'uscita del carcere Sant'Anna di Modena - Era lì, ma non c'entra niente con il discorso dello spray. Non ha avuto alcun tipo di contatto con gli altri, alcuni dei quali nemmeno conosceva».

«I miei assistiti non danno la colpa a nessuno (Scalera difende anche Andrea Cavallari e Souhaib Haddada, ndr), dicono che non sono stati loro, che non hanno utilizzato lo spray e che non hanno avuto contatti con gli altri indagati». «È un ragazzo sconvolto da questa vicenda - spiega l'avvocato Scalera di Moez - Come già detto per la posizione di Cavallari, i miei assistiti si assumeranno la responsabilità per quello che hanno fatto, non per quello che non hanno fatto».



«Stiamo lavorando - aggiunge - faremo indagini difensive, sentiremo delle persone, faremo i nostri accertamenti tecnici sulle celle telefoniche, abbiamo un gran lavoro da fare». «I furti li hanno ammessi? Non li hanno ammessi - sottolinea il legale - ma si assumeranno la responsabilità di quello che hanno fatto. Lo stesso gip dice che si tratta di due gruppi differenti, che sono arrivati in quel posto con due macchine differenti, che i miei assistiti non hanno certamente utilizzato lo spray e che però c'è il concorso perché le parti si conoscevano e provenivano dallo stesso territorio».



A parte due degli indagati, ieri Cavallari e oggi Akari, il resto della "banda" dello spray accusata di aver provocato la strage di Corinaldo a dicembre scorso si avvale compatta della facoltà di non rispondere davanti al gip in carcere a Modena. Stessa linea per il titolare del compro oro Andrea Balugani, il 'nonnò 65enne indagato poiché ritenuto essere presunto ricettatore della banda.



Ugo di Puorto e Raffaele Mormone, difesi dall'avvocato Pier Francesco Rossi, come lo stesso avvocato ha spiegato, potrebbero chiedere di essere sentiti nei prossimi giorni. Non hanno parlato nemmeno Badr Amouiyah e Souhaib Haddada. Quest'ultimo a differenza degli altri ha affrontato l'interrogatorio di garanzia a Ravenna dove è stato arrestato sabato.

