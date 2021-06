Coprifuoco a mezzanotte da lunedì 7 giugno e abolito ovunque dal 21 giugno. Per le Regioni ancora in zona gialla è questa la road map fissata dal Governo per la misura che ha acceso più di tutte il dibattito sia politico che pubblico tra la gente. Al contrario in zona bianca la limitazione notturna è già un ricordo con la libera circolazione dei cittadini a qualunque ora e le uniche restrizioni rimaste sono l'utilizzo della mascherina e il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati