Coprifuoco, Pregliasco: «Lockdown già dall'aperitivo alle 18: così possiamo salvare scuola e lavoro»

«Valutare il coprifuoco già dall'ora dell'apertivo, diciamo intorno alle 18». La proposta parte da Milano, 'capitale italianà dell'happy hour, e arriva dal virologo dell'università Statale Fabrizio Pregliasco. «Potrebbe essere un'idea - spiega all'Adnkronos Salute - Una valida opzione» anti Covid-19, per evitare di arrivare a lockdown e 'zone rossè «cercando prima di restringere ulteriormente tutti i contatti evitabili». «In questo momento - ripete l'esperto, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) della Regione Lombardia per l'emergenza coronavirus - è necessario provare ad agire su tutte le attività non strettamente indispensabili dal punto di vista sociale ed economico», salvando dunque il più possibile la scuola e il lavoro.

Ultimo aggiornamento: 14:22

