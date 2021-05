Il 15 e il 17 maggio, poi l'1 e il 15 giugno e, alla fine, l'1 luglio. Dopo il decreto riaperture del 26 aprile scorso, il calendario per la ripartenza della Penisola sta andando via via compiendosi. Così, dopo i ristoranti aperti anche a cena ma solo all'aperto e cinema a metà della loro capienza, ora il governo punta a scardinare altre restrizioni.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati