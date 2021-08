Su bus controllore anche per le mascherine, Giovannini: «Green pass per gli autisti? Tema complesso»

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, in un'intervista a Rainews24 ha esposto le linee guida sul trasporto inviate dal ministero al Cts, che prevedono, tra le altre cose, il ritorno del controllore sui mezzi pubblici e a terra. Giovannini ha puntaulizzato che quello del controllo è un tema «cruciale». In base alle indicazioni, inviate anche alle Regioni che dovranno poi costruire ciascuna il suo piano, il controllore dovrà verificare, a quanto si apprende, non solo il biglietto ma anche la corretta applicazione delle misure anti-Covid, dalla capienza all'80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della mascherina.

Green pass per gli utisti

Per quanto riguarda il green pass per gli autisti Giovannini ha sottolineato che si tratta di un «tema complesso» e che la discussione è in corso. «Più acceleriamo sulla campagna vaccinale - ha detto - più mettiamo in sicurezza tutto il Paese. Naturalmente gli operatori che sono in contatto con il pubblico dovrebbero essere i primi ad essere più protetti». È raccomandato l'utilizzo della mascherina Ffp2, utilizzata a discrezione dei singoli ma che protegge in modo particolare nei luoghi affollati.

Le raccomandazioni

Differenziare l'orario di lavoro, le aperture di uffici e negozi, delle scuole e dei servizi pubblici, con ampie finestre di inizio e fine di attività, per prevenire i rischi di aggregazione. È una delle raccomandazioni contenute nelle linee guida sui trasporti inviate dal ministero al Cts e alle Regioni che l'ANSA è riuscita a visionare. Per le scuole, si legge nel documento che circola, «risulta fondamentale l'attività dei Tavoli prefettizi», per raccordare gli orari delle attività didattiche con quelli del trasporto pubblico locale. Viene quindi «fortemente auspicato» l'aumento delle corse, soprattutto durante le ore di punta.