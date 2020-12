Natale, 82mila controlli alla Vigilia: 826 multe e 7 denunce per violazione di quarantena

Sono 81.885 le persone controllate nel giorno della Vigilia di Natale - il primo dei dieci giorni "rossi" previsti dal decreto del 18 dicembre - nell'ambito delle verifiche per il rispetto della normativa anti-Covid. Le sanzioni sono scattate per 826 persone, mentre altre 7 sono state denunciate per aver violato la quarantena. Sono invece 13.771 le verifiche effettuate sugli esercizi commerciali, 14 dei quali sono stati chiusi.

