Covid, Conte: «Seconda ondata va affrontata senza lockdown ma con strategia mirata»

Covid, Giuseppe Conte, al festival di Limes a Genova, parla della seconda ondata, «che va affrontata senza lockdown, ma con strategia mirata». Queste le parole del premier: «Non dico che è meno pericolosa la seconda ondata, dobbiamo affrontarla con una strategia diversa, nuova, che non prevede più il lockdown, più mirata, rispettando le regole del distanziamento e auto proteggendosi».

Covid Italia, bollettino di oggi 16 ottobre: 10.010 nuovi contagi e 55 morti. Oltre 150mila tamponi

Covid, incidenza positivi-tamponi sale a 6.6%: aumentano ricoveri e terapie intensive

Vaccini

Grazie al «grande lavoro di Speranza con i ministri di Francia, Germania e Olanda e alla Commissione europea, l'Europa è in condizione di potersi garantire varie centinaia milioni di vaccini». Lo ha detto Giuseppe Conte al festival di Limes. Il premier ha parlato di «2-300 milioni di vaccini con l'opzione di raddoppiarli, saremo in grado di inondare i nostri sistemi di vaccini anche per metterli a disposizione dei Paesi più fragili».

Nato, alleanza ancora salda e strategica

Sulla Nato «ho una visione differente con Macron, la morte celebrale della Nato non la condivido. L'alleanza può attraversare una fase di indebolimento, però rimane comunque una salda alleanza che dispiega ancora oggi una efficacia in tante dimensioni». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al festival di Limes.

Covid Italia, bollettino di oggi 16 ottobre: 10.010 nuovi contagi e 55 morti. Oltre 150mila tamponi Covid Italia, il bollettino di oggi 16 ottobre 2020. Sono 10.010 i nuovi contagi da coronavirus in Italia. I morti sono 55 nelle ultime 24 ore. Superano quota 150mila (150.377) i tamponi. La Regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 2.419, seguita dalla Campania con 1.261 e dal Piemonte con 821.





