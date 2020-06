Conte, tre ore di interrogatorio da parte dei pm sulle zone rosse di Alzano e Nembro

È finita da pochi minuti la deposizione del premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi di fronte ai pm che indagano sulle zone rosse di Alzano e Nembro, in Lombardia. La pm di Bergamo Maria Cristina Rota, infatti, era arrivata a Palazzo Chigi per la deposizione del presidente del premier nell'inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro nel Bergamasco. Dopo l'audizione del premier Conte, durata tre ore, ora anche i ministri della Salute Roberto Speranza e dell'interno Luciana Lamorgese vengono sentiti dai pm di Bergamo a Palazzo Chigi.

Il viceministro Sileri: «Zone rosse furono istituite anche da governatori». Nel pieno dell'emergenza coronavirus, «zone rosse furono stabilite anche da governatori e sindaci. Furono più di 100 le zone rosse stabilite per necessità. Ricordiamoci che la legge che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, con l'articolo 32, consente l'istituzione di zone rosse». Lo ha affermato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a 'Omnibus' su La7 in merito alla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro, vicenda al centro di un'inchiesta nell'ambito della quale vengono ascoltati oggi dai pm di Bergamo come persone informate dei fatti il premier Giuseppe Conte e i ministri della Salute e dell'Interno, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese.

«Lasciamo lavorare gli inquirenti», ha detto Sieri, sottolineando comunque che «il Governo i primi di marzo stava lavorando, e questo è un fatto, alla trasformazione della Lombardia prima in zona arancione e poi successivamente al blocco completo dall'Italia fra l'8 e il 9 marzo».

Ultimo aggiornamento: 13:30

