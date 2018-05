© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Salvini non retrocede sul nome di Paolo Savona all’Economia. Il braccio di ferro tra Colle e M5s-Lega sul nodo del responsabile del Tesoro insomma non accenna insomma a sciogliersi e il suo esito non è scontato.Il Movimento 5 stelle e Luigi Di Maio in particolare stanno però cercando una mediazione sottotraccia, ben mascherata dalle molte puntate polemiche pubbliche contro il Quirinale emerse anche per contrapposizioni interne. «Si chiude entro 24 ore o non più», avverte Di Maio.Intanto Conte per tutta la giornata ha provato a cercare la quadra per mettere insieme tutti i tasselli necessari alla formazione del governo da presentare - magari già oggi - alle valutazioni del capo dello Stato Sergio Mattarella.