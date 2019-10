Conte a Erdogan: «Attacchi inaccettabili». Curdi: «Usato il napalm», Ankara nega

Siria, appello bipartisan delle donne italiane per il popolo curdo Napalm e munizioni al fosforo bianco sarebbero stati utilizzati dalle forze turche nella loro offensiva nel nord-est della Siria. A denunciarlo è l'amministrazione autonoma curda in una nota, nella quale si sottolinea come Ankara abbia fatto ricorso alle armi vietate a causa dell'inaspettata resistenza incontrata nella città di Ras al-Ayn. «L'aggressione turca sta usando tutte le armi disponibili contro Ras al-Ayn - si legge nella nota - Di fronte all'evidente fallimento del suo piano, Erdogan sta ricorrendo ad armi che sono vietate a livello globale come il fosforo e il napalm».

Le persone ricoverate negli ospedali di Ras al-Ain, nella Siria settentrionale, presentano «ferite per nulla comuni», che fanno temere che siano «state usate armi non convenzionali». Lo denuncia il medico curdo Manal Mohammed, responsabile del Rojava Health Board, che all'emittente Rudaw ha detto che «il nostro personale sanitario sta ora indagando per vedere quale tipo di armi siano state usate contro di noi». I medici curdi «temono che siano state usate armi proibite a Sari Kani (Ras al-Ain, ndr). Le ferite che stiamo curando negli ospedali non sono per nulla ferite normali», ha aggiunto Mohammed.

LA REPLICA

«È un fatto noto che non abbiamo armi chimiche». Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, replicando alla denuncia dell'amministrazione autonoma curda secondo la quale le forze turche avrebbero utilizzato napalm e munizioni al fosforo bianco nella loro offensiva nel nord-est della Siria, in particolare nella città di Ras al-Ayn. «Stiamo raccogliendo informazioni che le organizzazioni terroristiche proveranno ad usare armi chimiche per poi far ricadere la colpa sulle nostre forze armate», ha sostenuto Akar, citato dall'agenzia di stampa Anadolu.



CORRIDOIO UMANITARIO

Le autorità curde nel nord-est della Siria chiedono corridoi umanitari per evacuare i civili dalla città sotto assedio turco di Ras al Ayn, dopo che un ospedale della città è stato colpito, lasciando in trappola al suo interno pazienti e personale sanitario. «L'appello umanitario urgente», che si rivolge «alla comunità internazionale, alle organizzazioni per i diritti umani, alla Lega araba, alla Federazione russa e alla Coalizione internazionale», riguarda la stessa località dove nelle scorse i curdi avevano denunciato raid turchi con armi chimiche vietate come «fosforo bianco e napalm».

il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha descritto lo stile della lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al presidente turco Recep Tayyip Erdogan il giorno in cui la Turchia ha iniziato le sue operazioni nel nord della Siria come «insolita». «Tale linguaggio è usato raramente nella corrispondenza tra capi di stato, è una lettera molto insolita», ha detto Peskov, citato da Interfax.



La lettera del 9 ottobre scorso con cui Donald Trump chiese a Recep Tayyip Erdogan di evitare un attacco ai curdi in Siria poco prima che venisse lanciata l'offensiva è stata «gettata nella spazzatura» dal presidente turco. Lo riferiscono fonti governative di Ankara, citate da media locali.



Secondo la ricostruzione, la Presidenza turca ha ritenuto la missiva «priva di cortesia diplomatica» e ha dato la sua «migliore risposta lanciando lo stesso giorno l'operazione» militare oltre confine. La diffusione della lettera sembra destinata a complicare ulteriormente i colloqui previsti questo pomeriggio ad Ankara tra Erdogan e la delegazione Usa, guidata dal vicepresidente Mike Pence e dal segretario di Stato Mike Pompeo e inviata da Trump per chiedere la fine delle ostilità in Siria.



RUSSIA

Il Cremlino ha ribadito la sua preoccupazione per la situazione nel nord-est della Siria aggiungendo che questo sarà un argomento centrale nell'agenda dei prossimi colloqui tra i presidenti russo e turco a Sochi. «Durante una recente conversazione telefonica, il presidente Putin ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze umanitarie di questa operazione. La nostra posizione è ben nota e non è cambiata affatto», ha detto Peskov. «La situazione nel nord-est della Siria è tesa a causa di questa operazione e sarà un argomento molto importante nell'agenda dei colloqui tra il presidente Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Sochi martedì prossimo», ha aggiunto Peskov. Lo riporta Interfax.





USA

Due aerei da caccia F-15 americani hanno distrutto ieri un deposito di munizioni in una base Usa in Siria per evitare che finissero nelle mani di gruppi armati locali: lo hanno reso noto alla Cnn due funzionari della Difesa Usa. Al momento dell'operazione, nella base presso la Lafarge Cement Factory - tra KobanΠe Ain Issa, vicino al confine con la Turchia - nessun'altra forza si trovava nella zona.



MIGRANTI

La Turchia minaccia di riaprire le porte e di mandare in Europa migliaia di rifugiati e l'Ungheria minaccia di ricorrere all'uso della forza per proteggere i suoi confini. «Se la Turchia - ha scandito il premier ungherese Vitkor Orban - farà partire migliaia di migranti, allora dovremo usare la forze per proteggere il confine ungherese e la frontiera serbo-ungherese e non mi auguro di dover arrivare a questo». In un'intervista trasmessa ieri a tarda sera da HirTv, il primo ministro ha sottolineato che «nelle prossime settimane si deciderà cosa la Turchia farà di queste persone: potrà andare verso due direzioni, rimandarle in Siria o mandarle verso l'Europa». Nel caso in cui il presidente turco Recep Tayyip Erdogan scegliesse questa seconda opzione, la previsione di Orban è che «queste persone arriveranno al confine meridionale ungherese in grandi masse». ​

Inaccettabile l'azione militare della Turchia in Siria : il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan . Nel corso della conversazione durata oltre un'ora, a quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, Conte ha ribadito che l'Italia ritiene inaccettabile l'azione militare avviata in Siria.ARMI CHIMICHELA LETTERA DI TRUMP A ERDOGANSono giorni in cui in Medio Oriente la diplomazia esce dai canoni tradizionali: