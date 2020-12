Giuseppe Conte terrà in serata si terrà a Palazzo Chigi una conferenza stampa sulle nuove misure anti-Covid per le festività natalizie. L'orario della conferenza non è stato ancora comunicato. Come nelle precedenti occasioni la diretta dovrebbe essere condivisa sulla pagina Facebook ufficiale del presidente del consiglio.

Ultimo aggiornamento: 21:02

