Tra Conte e Von der Leyen c'è stato un buon scambio sulla nuova situazione politica in Italia, su migrazione e economia, spiegano dall'entourage di Ursula von der Leyen, che spiega che si è trattato di un incontro senza risultati concreti, come del resto era previsto. Clima disteso anche nel vertice con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk , che su Twitter ha scritto: «Bello vedere di nuovo il mio buon amico, il premier Giuseppe Conte. Abbiamo discusso delle priorità dell'Italia in vista del prossimo Consiglio europeo di ottobre». Col messaggio anche una foto che ritrae i due, all'arrivo di Conte al Justus Lipsius, sorridenti, mentre parlano gesticolando, in buona sintonia.

Great to see my good friend PM @GiuseppeConteIT again. We discussed Italy’s priorities ahead of the next #EUCO in October. pic.twitter.com/Ln9w3NEXi7 — Donald Tusk (@eucopresident) September 11, 2019



«Dobbiamo fare molto di più sui rimpatri con l'aiuto dell'Ue, anche su questo abbiamo la piena attenzione», ha detto il premier. «In Italia non possiamo dirci soddisfatti del sistema dei rimpatri», che «dovranno essere gestiti a livello europeo, integrando gli accordi che devono essere a livello europeo non possono essere affidati agli Stati come l'Italia» . «Chi non parteciperà» alla ripartizione dei migranti a livello europeo «ne risentirà molto, in misura consistente, sul piano finanziario», ha sottolineato Conte dopo l'incontro avuto con il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk. La Francia «condivide» la «necessità di avere una politica europea dell'asilo», tra cui il «rafforzamento» di Frontex e il fatto di «fare evolvere» il regolamento di Dublino: la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye, al termine del consiglio dei ministri a Parigi, ha risposto così a una domanda dell'Ansa sulle parole del premier, Giuseppe Conte.​



«Il nostro obiettivo è la riduzione del debito, non stiamo dicendo che non vogliamo i conti in ordine ma lo vogliamo fare attraverso una crescita ragionata e investimenti produttivi». «Consentiteci di realizzare questi investimenti e per un po' di tempo lasciateci realizzare questo progetto», ha detto inoltre Conte riassumendo il contenuto del suo confronto con i vertici delle istituzioni Ue. «Abbiamo bisogno di un po' di tempo per fare l'Italia digitale, dobbiamo ri-orientare il sistema industriale verso la green economy, dobbiamo fare investimenti che ci consentano di orientare lo sviluppo verso una maggiore occupazione e vogliamo in modo trasparente fare un patto con Ue su questo che è il nostro programma».



Ecco il post facebook pubblicato da Conte prima di volare a Bruxelles: «Subito al lavoro: oggi sarò a Bruxelles dove si prospetta una giornata fitta di incontri con i vertici delle Istituzioni comunitarie. In Ue non abbiamo tempo da perdere, ritengo sia prioritario accelerare per raggiungere 3 obiettivi fondamentali e per l'Italia e gli interessi degli italiani: la modifica del Patto di stabilità a favore della crescita, il superamento del Regolamento di Dublino, un regime di interventi straordinari che favoriscano la crescita e lo sviluppo del nostro Mezzogiorno».





«L'Italia oggi è più forte, e con il nuovo Governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell'Unione europea. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea».

«Occorre sostenere gli investimenti, a partire da quelli ambientali e sociali nell'ottica di uno sviluppo sostenibile che dia nuovo impulso al mercato del lavoro italiano, evitando un'impostazione di bilancio pro-ciclica non adeguata alle prospettive economiche del continente», continua Conte, su fb, rivendicando un «ruolo di primo piano» che l'Italia svolgerà in Ue. «Dobbiamo provare a ottenere dall'Europa il riconoscimento di uno statuto speciale per poter varare misure straordinarie per lo sviluppo».

«Sul tema migratorio intendo continuare a lavorare strenuamente per una gestione multilivello, strutturale e non emergenziale dei flussi migratori, e raggiungere un'intesa su un meccanismo automatico di sbarchi e redistribuzione, con un'efficace politica europea dei rimpatri».

«più forte», scrive il premier in un lungo post facebook prima di incontrare la presidente della Commissionee gli altri vertici Ue. Centrale la riforma del trattato di Dublino, sui cui la Francia ha espresso appoggio all'Italia per superare l'obbligo per il Paese di primo sbarco di esaminare le eventuali domande d'asilo.