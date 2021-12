Covid, Brusaferro (Iss): «In Italia cresce l'incidenza e l'Rt resta sopra 1. Su Omicron massima attenzione»

Silvio Brusaferro, presidente Iss, sul Covid avverte: «Il numero di persone infette cresce e cresce in maniera progressiva. Anche l'incidenza settimanale aumenta. L'indice di trasmissibilità si mantiene sopra l'uno» e «questo dato è molto importante perché la possibilità di far decrescere infetti passa da un Rt inferiore a uno. Allo stesso tempo, con questo Rt, crescono i ricoveri in modo regolare, sia in area medica che in terapia intensiva anche se per ora sotto le soglie d'allerta», dice il presidente dell'Istituto superiore di sanità, intervenendo all'Healthcare Summit del Sole24ore. E poi: «Su Omicron abbiamo pochi dati, ma c'è massima attenzione. La variante Delta è ancora dominante».

La variante Omicron del Sars-Cov-2 «ha una trentina di mutazioni rapidamente intercettate e messe a disposizione della comunità scientifica». «La tempestività nell'intercettarla ha portato a una rapida reazione a livello globale. Dall'altro lato, avendola identificata velocemente, i dati rispetto alle sue caratteristiche sono ancora pochi», quindi «abbiamo bisogno di più tempo». Per ora «stiamo raccogliendo dati. In Africa ha dato forme lievi ma la realtà africana è diversa dal nostro Paese». prosegue Brusaferro.