Via al secondo roud dia Palazzo Giustiniani, dove nel pomeriggio la presidente del Senato Elisabettaproverà nuovamente a lavorare per un'intesa tra. Gli incontri partiranno alle 14.30 con la delegazione del centrodestra che si presenterà unita. Alle 17.30 Casellati ha invece convocato gli esponenti del M5S. Domani mattina andrà a riferire al Quirinale sul mandato esplorativo ricevuto.LEGGI ANCHE: Casellati, fumata nera. C'è la carta Fico: sonderà l'ipotesi Pd-M5S Intanto si registra un nuovo veto dei 5Stelle a Berlusconi, mentre il capogruppo M5S al Senatoapre alla trattativa con il Pd: «Noi parliamo solo della Lega perché il presidente Mattarella ha dato alla Casellati un mandato specifico - dice a Rtl 102.5 - ma noi non è che non stiamo parlando al Pd al quale rinnoviamo la proposta di sedersi a un tavolo e scrivere un contratto di governo. Io spero che su sollecitazione anche del presidente della Repubblica facciano un passo avanti. Se il Pd vuole realizzare un programma serio noi ci siamo, noi abbiamo il reddito di cittadinanza e loro hanno il reddito di inclusione, troviamo una via di mezzo e combattiamo la povertà». E poi: «All'interno del metodo del contratto alla tedesca a me che ci sia Matteo Renzi o meno importa poco perché lui sarà obbligato a votare quelle proposte in Parlamento».passa la mattina a Catania per un incontro con i lavoratori della Auchan ma a tener banco è il secondo round di consultazioni: «L'Italia non può aspettare. Non c'e alcuna novità», dice il leader del Carroccio. «Se tutti continuano a rimanere fermi sulle loro posizioni si creano situazioni che non hanno risposta. Vedo se riesco a inventarmi qualcosa di più rispetto al tanto che già come Lega abbiamo ipotizzato per fare partire un governo superando i no, i litigi e i bisticci».«Io ultimatum non ne pongo vediamo se oggi dal presidente Casellati, insieme a tutti, riesco a convincere gli altri... Vediamo se riesco ad inventarmi qualcosa in più rispetto alla posizione più coerente che abbiano avuto per iniziare a partire». E ancora: «Il mandato al presidente Casellati? Non c'è alcunché di inutile. Certo se nessuno rinuncia a niente... Personalmente non so più a cosa rinunciare..».