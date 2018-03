Consip, sentito come teste in procura Giorgio Gori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori, è stato ascoltato oggi in procura a Roma come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta Consip. In particolare, il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Mario Palazzi hanno ascoltato Gori, sindaco di Bergamo, sul ruolo dell'imprenditore Carlo Russo, amico della famiglia Renzi, che, intercettato, parlava dei suoi rapporti con Gori.Russo era stato ascoltato il 3 marzo dello scorso anno a Firenze da Palazzi e dal pm di Napoli Henry John Woodcock, ma si era avvalso della facoltà di non rispondere. A Roma, il faccendiere è indagato per traffico di influenze, insieme con Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, l'ex parlamentare An Italo Bocchino e l'imprenditore napoletano Alfredo Romeo. A verbale Gori ha dichiarato di non avere mai avuto rapporti con Russo.