Consiglio superiore magistratura, il nuovo vicepresidente è Fabio Pinelli: eltto con 17 voti

Oggi è prevista l'elezione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Nessuna certezza, solo l'ipotesi di una sfida a tre, che potrebbe anche vedere come vincitrice una donna, la prima in 60 anni di storia del Csm, consegnando per la prima volta alla destra il vertice di Palazzo dei marescialli. Ieri è arrivato il richiamo del capo dello stato Mattarella sull' indipendenza della magistratura, pilastro della democrazia e garantita dalla Costituzione. Continua intanto il confronto politico sulla riforma della giustizia e sulle intercettazioni.