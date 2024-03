Concorso polizia penitenziaria 2024, i requisiti e le prove: atteso il bando nelle prossime settimane

Arrivano conferme da parte del Ministero della Giustizia riguardo a un nuovo concorso nel 2024 per 2568 allievi di polizia penitenziaria, nonostante l’ultimo bando di questo tipo fosse stato pubblicato meno di un anno fa. La polizia carceraria ha necessità di ampliare il proprio organico per far fronte all’aumento di detenuti all’interno delle prigioni italiane, che sta causando diversi problemi. Il decreto è stato firmato il 6 marzo 2024 e con tutta probabilità verrà pubblicato nelle prossime settimane.

I requisiti

- Cittadinanza italiana e godimento dei requisiti civili e politici;

- Età compresa tra i 18 e i 28 anni non compiuti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado che permetta di iscriversi a corsi universitari.

Come fare domanda

Maggiori informazioni saranno fornite al momento della pubblicazione del bando, ma è molto probabile che la domanda dovrà essere fatta attraverso un sito dedicato. Sarà necesserio un indirizzo di posta elettronica certificata e un documento in corso di validità.

Le prove

Basandosi sul concorso dello scorso anno (2023), è possibile prevedere che le prove selettive saranno: una prova scritta (di cultura generale), delle prove di efficienza fisica (resistenza, salto in alto, piegamenti), degli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Informazioni più dettagliate saranno contenute all'interno del bando.