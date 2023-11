Concorso Agenzia Entrate, selezione per 3.970 funzionari e 530 addetti: date e sedi dell'esame

Concorso Agenzia delle Entrate. Confermati, con due distinti avvisi, pubblicati il 6 novembre 2023 sul sito dell’Ente, calendario e sedi della prova scritta dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, presso l’Amministrazione finanziaria, di 3970 funzionari tributari e di 530 funzionari da destinare ai servizi di pubblicità immobiliare.

Concorso per forestali in Sicilia, candidato arriva primo e risponde correttamente a tutte la domande: ma una era impossibile

Concorso 3970 funzionari tributari

Le prove scritte per la selezione di 3970 funzionari tributari (bando n. 272034/2023) da destinare all’attività tributaria dell’Agenzia delle entrate, si svolgeranno dal 22 al 24 novembre 2023, nelle sedi stabilite dal precedente avviso del 16 ottobre, assegnate in base alla residenza dichiarata dal candidato.

Concorso 530 addetti servizi pubblicità immobiliare

E come previsto, si terranno il 21 e 22 novembre 2023 le prove scritte per l’assunzione di 530 addetti ai servizi di pubblicità immobiliare (bando n. 272037/2023).

Anche in questo caso confermati orari e luoghi d’esame rispetto all’avviso del 16 ottobre.

Concorso Agenzia delle Entrate, le prove

In occasione della prova scritta saranno verificati anche i livelli di competenza dei candidati rispetto all’utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese. I partecipanti dovranno risolvere quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame previste per i singoli concorsi.



Le prove saranno effettuate in modalità informatica attraverso l’utilizzo di un tablet fornito dall’Amministrazione e univocamente associato al candidato attraverso la scansione del braccialetto precedentemente apposto, e la lettera di partecipazione.

La documentazione

Il giorno della convocazione è necessario presentarsi con la copia scritta della nota di partecipazione ricevuta dall’indirizzo e-mail noreply@concorsismart.it, che riporta informazioni utili per l’ammissione al concorso e un QRCODE indispensabile per l’accesso alla prova.