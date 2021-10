Elezioni Comunali 2021, affluenza alle 15 al 59,5%. A Milano, Torino e Napoli sotto il 50%: la più bassa di sempre

Comunali 2021. A 1.001 comuni campionati, su un totale di 1.153, il Viminale rende noto che la percentuale dell'affluenza alle ore 15 è pari al 59,54%. Nelle precedenti consultazioni, nel 2016, il dato era stato del 65,62% ma in quell'occasione si era andati al voto in un solo giorno.

Comunali, Italia al voto ma senza entusiasmo: affluenza in calo

APPROFONDIMENTI ELEZIONI Silenzio elettorale, il più ignorato dei divieti: «La... AL VOTO Elezioni in diretta, Berlusconi: «Scelta candidati: cambiare... AMMINISTRATIVE Comunali, Italia al voto ma senza entusiasmo: affluenza in calo. E i... IL VOTO Elezioni amministrative, le partite dei leader Berlusconi, Conte,... NEWS Roma, Elezioni, un test sui partiti con l’incubo...

Affluenza, a Milano la più bassa di sempre

È in calo l' affluenza alle elezioni comunali di Milano al punto che meno di un elettore su due è andato alle urne, un dato mai verificato in città: alla chiusura dei seggi ha votato infatti il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011, l'affluenza era stata molto più alta, il 67,5%.

Napoli

Così come in altre grandi città italiane, anche a Napoli le comunali fanno segnare l'affluenza peggiore di sempre per il primo turno delle elezioni amministrative. Alle urne sono andati il 47,19% degli aventi diritto; cinque anni fa, al primo turno aveva partecipato il 54,12% degli elettori. Nel 2011, sempre al primo turno, l'affluenza era stata del 60,33%. Nel 2006, alle urne andò il 66,64% dei napoletani.

Torino

L'affluenza finale dei votanti a Torino è rimasta abbondantemente sotto il 50%: nei 919 seggi si sono presentati 331.488 elettori, pari al 48,06% dei 689.684 aventi diritto, il peggior risultato della storia nel capoluogo piemontese. Solo nel 2016 la percentuale degli elettori alle urne è rimasta sotto il 60%: al primo turno 57,18%, al ballottaggio 54,41%. Dieci anni fa a Torino l' affluenza finale è stata 64,73%, vent'anni fa 82,56%. Il dato più alto nel 1970, con il voto del 93,1% degli aventi diritto.