FALCONARA - Il party di compleanno scatena un cluster Covid: decine di infettati tra ragazzini e genitori. E allora non c’è da stupirsi se i contagi a Falconara stanno schizzando alle stelle.

In piena pandemia, c’è chi ha voglia di festeggiare e ha trovato il tempo per farlo. Un paio di settimane fa i genitori di un ragazzino che frequenta la scuola media hanno deciso di organizzare un party in casa per il suo compleanno. Una festicciola con pochi amici, senza esagerare con il numero degli invitati. I regali, i palloncini, la torta con le candeline. Per quante precauzioni possano essere state adottate, rispettare le distanze è stato impossibile. E il virus, subdolo, si è insinuato nel clima gioioso. Il personale dell’Asur è impegnato a ricostruire la linea del contagio a ritroso e a delineare il contact tracing. Una dietro l’altra, sono state individuate tutte le persone che hanno partecipato al party di compleanno per invitarle a sottoporsi al tampone.



Molte sono risultate positive, non solo i compagni di classe e gli amici del festeggiato, ma anche i genitori che erano andati a riprendere i loro figli, inconsapevoli del fatto che il virus fosse già in circolo. C’è chi, pur positivo, è asintomatico e chi, invece, ha visto le proprie condizioni aggravarsi al punto da dover ricorrere alle cure dell’ospedale. Decine i contagiati, tutto per una festa di compleanno organizzata in zona arancione - dunque vietata - e in piena emergenza pandemica, con il Covid che non lascia in pace neppure Falconara, anzi. Le persone in quarantena, infatti, sono più di cinquecento e i positivi attuali sono 262.

