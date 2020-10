Como, picchiati per aver chiesto di mettere la mascherina: ristoratori pubblicano la foto degli aggressori

I gestori dell'Alpe di Colonno (Como) stanno cercando un uomo e una donna che ieri mattina sono entrati nel rifugio e alle ripetute richieste di indossare la mascherina nell'area del locale, anche all'esterno, hanno risposto con la violenza. In particolare l'uomo, raccontano alla Provincia di Como, ha usato i bastoni di trekking per colpire la moglie e il figlio del titolare che hanno riportato lesioni.

Per questo motivo, oltre ad aver deciso di presentare denuncia, i titolari hanno messo un'immagine dei due zaino in spalla all'ingresso della struttura con un appello: «Gentilmente chiunque veda o riconosca queste due persone contatti i carabinieri di Castiglione» o noi «Stamattina siamo stati picchiati con lesioni da queste due persone x aver detto loro gentilmente di mettere la mascherina... grazie per la collaborazione».

