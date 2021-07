Green pass, Salvini incontra Draghi: «No al modello francese, non siamo per gli estremismi»

Salvini torna sul Green Pass, il documento per accedere a eventi sociali dove sono presenti più persone. Una trovata estremista, secondo il segretario della Lega Matteo Salvini che ne ha parlato con il capo del governo Mario Draghi. «Incontro molto utile, totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi», ha detto Salvini al termine dell'incontro con Draghi.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Green pass, un italiano su 3 è ancora senza: prima dose a 34... COVID Green pass obbligatorio, Sileri: «Facciamo subito come Macron,... ROMA Green pass per ristoranti, bar e treni in Italia? Pressing su Draghi.... LE MISURE Green pass obbligatorio in bar e ristoranti? Sette giorni per decidere MONDO Green Pass europeo al via dal 1° luglio PARIGI Green pass in Francia per bar, ristoranti e mezzi pubblici: boom di... COVID Variante Delta, regioni a rischio dopo le feste per l'Italia.... VARIANTE DELTA Green Pass solo con la seconda dose e mascherine all'aperto: le... ITALIA Matrimoni in zona bianca: serve il Green pass?

Salvini vede Draghi e ribadisce: «No al Green pass per entrare nei locali e per accedere agli spettacoli»

Il Green pass sul modello francese? «Ne abbiamo parlato ma non metto in bocca opinioni al presidente. Diciamo che le scelte estreme non piacciono né a me né a Draghi. Noi non siamo per gli estremismi. Il modello francese non è un modello, è fuori discussione. Ovviamente bisogna continuare con il rispetto delle regole per situazioni di grande assembramento», ha detto Salvini al termine dell'incontro.

I colori delle regioni - Il senatore leghista ha proposto al premier di cambiare il sistema dei colori con i quali si classificano le regioni: i colori affibiati alle regioni in base al numero dei contagi potrebbero tornare molto presto. «Ho sottoposto al presidente quello che verrà avanzato dalle Regioni ossia cambiare i criteri di colori ed eventuali chiusure, quindi passare dal numero dei contagi -che dice poco- quello dei ricoveri e delle terapie intensive, che fortunatamente invece dice molto ed è sotto controllo. Ci potranno essere più contagi? Sì, ma questo non vuol dire che ci saranno più ricoverati e morti». Così Matteo Salvini ha spiegato come è andato l'incontro con il premier e cosa gli ha proposto.

Il Green pass per entrare allo stadio va bene, ma l'obbligo a vaccinarsi non va bene. Dice in sintesi il leader della Lega. «Nessun modello francese, non devi tirare fuori la siringa o un tampone per andarti a bere un cappuccino o mangiare una pizza. Se ci sono eventi particolarmente affollati, lo stadio, ci possono essere una richiesta di controlli sacrosanta. Il modello francese non è un modello. E il vaccino deve essere una scelta consapevole, non un obbligo», ha spiegato il leader della Lega. Non serve obbligo di vaccini a scuola? «Tutti i fragili hanno tutta la convenienza di mettersi in sicurezza con il vaccino. Il vaccino deve essere una scelta non può essere un obbligo». «Ho chiesto la riapertura di locali da ballo e discoteche, sono disponibili a riaprire già da questo fine settimana rispettando i protocolli del caso». Lo dice Matteo Salvini uscendo da Palazzo Chigi al termine di un incontro col presidente del Consiglio Mario Draghi.

Di cosa hanno parlato? ll Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un incontro a Palazzo Chigi con il segretario della Lega Matteo Salvini durante il quale sono stati affrontati temi legati alle riforme, con particolare riferimento agli interventi sulla giustizia, la concorrenza e il fisco, alle prospettive economiche generali e all'evoluzione del quadro epidemiologico del Paese. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine dell'incontro.