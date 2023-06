Chris Martin (Coldplay) a Napoli con Dakota Johnson e il figlio Moses: la pizza da Sorbillo e poi la passegiata sul lungomare

Chris Martin, il cantante dei Coldplay si trova a Napoli in attesa di suonare allo stadio Maradona il 21 giugno. Intanto, si sta godendo alcune giornate nella città partenopea insieme alla sua fidanzata Dakota Johnson e al figlio minore Moses, avuto con l'attrice Gwyneth Paltrow.

Il cantante e l'attrice hanno deciso di fare un giro di Napoli e hanno passeggiato tra la folla che non li ha riconosciuti.

Alcuni fan sono, tuttavia, riusciti a coglierli con video e foto pubblicate poi su TikTok.

Andiamo a vedere che cosa hanno fatto durante la loro prima giornata a Napoli.

Avranno assaggito la pizza napoletana?

Chris Martin e Dakota Johnson passeggiano a Napoli

Chris Martin e Dakota Johnson hanno deciso di godersi un po' di giorni a Napoli insieme al figlio del cantante dei Coldplay, Moses. I tre hanno deciso di andare a cena in una delle pizzerie storiche di Napoli, la Pizzeria di Gino Sorbillo, dove il proprietario ha deciso di immortalare il momento con una foto al cantante e la pizza margherita con scritto "Coldplay" con la mozzarella filante.

Una volta cenato, Chris Martin, Dakota Johnson e Moses hanno deciso di fare una breve passeggiata sul lungomare di Napoli, tra i napoletani che hanno faticato a riconoscerli.

I tre hanno trascorso una piacevole domenica insieme e i fan non hanno potuto non notare che il legame tra la fidanzata Dakota e il figlio di Chris sta crescendo pian piano.

L'attrice di "50 Sfumature" ha deciso di optare per un look casual e comodo in questi giorni a Napoli. La camicia gialla con alcuni disegni che ricordano un rodeo, firmata Bode, da quasi 500 euro, un paio di jeans bianchi comodi e la borsa Dragon Diffusion dal costo di 310 euro. Ma ad aver attirato l'attenzione sono le scarpe firmate The Row. Queste, infatti, sono un modello molto particolare, le Ava Flats e il loro costo si aggira intorno ai 750 euro.

Intanto i fan non vedono l'ora di iniziare a cantare le canzoni preferite dei Coldplay insieme alla loro band del cuore che finalmente si esibisce a Napoli. I fan sono sicuri che Dakota e Moses saranno tra il pubblico a sostenere Chris Martin.