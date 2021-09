«Il governo è impegnato a mitigare i costi delle bollette». Lo ha confermato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani intervenendo al webinar del Messaggero Obbligati a crescere condotto da Maria Latella. Il ministro ha spiegato però che i dettagli dell'operazione, comunque urgente, sono ancora in via di definizione. Una decisione dovrà essere presa entro fine mese, perché da ottobre scatterebbero altrimenti i rincari che per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati