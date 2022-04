Omicron, si allarga l'allarme in Cina: ora test di massa anche a Pechino dopo Shanghai

L'allarme in Cina per la diffusione di Omicron si estende. E Pechino si prepara a test di massa dopo Shanghai, che resta in pieno lockdown. Nella Capitale tutte le persone che risiedono e lavorano nel distretto di Chaoyang, il cuore della città, saranno sottoposte a test lunedì, mercoledì e venerdì. Lo ha riferito il network statale Cctv, in merito alle decisioni delle autorità sanitarie dopo che la città di oltre 23 milioni di abitanti ha visto un balzo di casi locali focalizzati a Chaoyang. Nel conteggio dal 22 aprile, il distretto ne ha accertati 26 sui 41 totali della città. «I risultati epidemiologici preliminari hanno mostrato che il virus è rimasto ignorato per una settimana», hanno riferito le autorità.

Allarme Omicron in Cina, quanti sono i casi oggi

Nelle ultime 24 ore in Cina sono stati segnalati 1.566 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 1.401 a Shanghai. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel suo bollettino quotidiano. Oltre a Shanghai, altre 16 suddivisioni a livello provinciale della Cina continentale hanno assistito all'insorgere di nuovi casi locali, tra cui la provincia nordorientale del Jilin con 60 contagi, l'Heilongjiang con 26 e Pechino con 22. A seguito della guarigione di 2.672 ricoverati, rilevata ieri, negli ospedali del Paese restano degenti 29.531 contagiati. La giornata di ieri ha visto ulteriori 39 nuovi decessi dovuti al virus, tutti a Shanghai. Il totale delle vittime sale così a quota 4.725.

