Alluvione in Germania e Belgio, ora il ciclone si sposta in Italia

Il ciclone che ha messo in ginocchio la Germania e il Belgio ora si sta spostando verso l'Italia. Moltissime zone di questi due Paesi sono state travolte dalla furia dei corsi d'acqua, alimentati da piogge torrenziali mai così intense da un secolo. Ad ovest della Germania i morti sono stati più di cento e i dispersi sono stati alemeno 1.300. Una tragedia che la cancelliera Angela Merkel è stata costretta all'inizio a vivere lontano dal Paese, a Washington, preparandosi ad un bilancio di vittime e danni ben peggiore. Ebbene ora la tempesta che nei giorni scorsi ha colpito l’Europa centrale si sta portando proprio sull’Italia.

Ieri, venerdì 16 luglio, si sono verificati i primi temporali in Emilia Romagna e Toscana. Nel weekend il maltempo si concentrerà al Centro/Sud. Oggi, sabato 17 luglio, avremo violenti temporali in modo particolare tra Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise e Campania, in estensione nel pomeriggio anche a Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le piogge più intense colpiranno Abruzzo e Molise, dove potranno cadere fino a 70-75mm di pioggia in modo particolare nelle zone costiere. Le temperature crolleranno di circa 8-9°C in poche ore, determinando fenomeni estremi per i contrasti termici soprattutto nelle zone litoranee, sulle superfici marine, dove è possibile che si sviluppino trombe d’aria e durante i temporali intense grandinate.

The slow moving persistent upper-level low that brought the long-lasting intense rainfall which caused the deadly #flooding in Germany & many parts of W Europe this week can be clearly in satellite imagery. First this loop of Airmass RGB & @HydroSAF precip rate 1/2 pic.twitter.com/dbOVRJjCfS

— EUMETSAT Users (@eumetsat_users) July 16, 2021