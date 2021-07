Cibo italiano, export al record storico: i dati Coldiretti

Nonostante le difficoltà degli scambi commerciali e il lockdown è boom per la cucina italiana. Un record storico nei primi cinque mesi del 2021 di ben 17 miliardi. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero con un ulteriore balzo dell'alimentare dell'8,9% da gennaio a maggio.

APPROFONDIMENTI I DATI Covid, Onu: nel 2020 peggior aumento della fame nel mondo: +18%, il... IL FOCUS Vaccino, cibo e sport: una guida per le vacanze in salute seguendo la... I DATI Alimentazione, il focus nei Paesi del G20: oltre 2 tonnellate di cibo...

L' emergenza sanitaria Covid, precisa la Coldiretti, ha provocato una svolta salutista nei consumatori a livello globale che hanno privilegiato la scelta nel carrello di prodotti alleati del benessere come quelli della dieta mediterranea. A trainare la crescita ci sono infatti prodotti base come il vino che guida la classifica dei prodotti Made in Italy più esportati seguito dall'ortofrutta fresca. E si attende nei prossimi mesi - continua la Coldiretti - l'impatto positivo sulle vendite all'estero della vittoria agli europei di calcio che hanno dato prestigio all'immagine del Made in Italy.

Vaccino, cibo e sport: una guida per le vacanze in salute seguendo la regola delle 3M

Tra i principali clienti del Made in Italy a tavola sono gli Stati Uniti che si collocano al secondo posto ma fanno registrare l'incremento maggiore della domanda con un balzo del 14,2% favorito dall'entrata in vigore l'11 marzo 2021 dell'accordo tra il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente Usa Joe Biden sulla sospensione di tutte le tariffe relative alle controversie Airbus-Boeing che - rileva la Coldiretti - ha eliminato i dazi aggiuntivi del 25% alle esportazioni in Usa di Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi, cordiali e liquori come amari e limoncello.