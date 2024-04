Chiara Ferragni, nuova indagine dell'Antitrust: rischio multa. «Ipotesi simile al caso del pandoro Balocco»

Chiara Ferragni rischia un'altra multa. Il presidente dell'Antitrust Roberto Rustichelli intervenuto a Porta a Porta e a 5 minuti ha annunciato di aver aperto una nuova istruttoria nei confronti della influencer e dell'azienda Dolci Preziosi per la vendita di uova di pasqua con una «ipotesi similare a quella del caso del pandoro Balocco».

«Consumatori ingannati con la beneficenza»

"A gennaio l'autorità Antitrust, che ha tra le proprie competenze anche la tutela dei consumatori, ha avviato, sulla base di diverse segnalazioni, un altro caso nei confronti delle società di proprietà della signora Ferragni e di una nota azienda dolciaria (Dolci preziosi, ndr)", ha detto Rustichelli. "Abbiamo fatto delle perquisizioni insieme alla Guardia di Finanza - nucleo Antitrust che ringrazio del grande lavoro che fa per noi e per il paese. L'ipotesi accusatoria è in sostanza similare a quella del caso del pandoro Balocco e cioè che siano state date false informazioni ai consumatori, ai quali sarebbe stato fatto credere che acquistando le uova di Pasqua griffate Ferragni avrebbero fatto beneficenza. Vedremo l'esito, l'autorità sta facendo i suoi accertamenti", ha aggiunto.

L'inchiesta su Fedez

Alla luce dell'inchiesta, ha aggiunto, «stiamo vagliando tutte le carte acquisite e attualmente il termine previsto per la chiusura del procedimento è il 14 giugno, vedremo l'esito del caso». Parlando invece dell'inchiesta su Fedez, il presidente dell'autorità ha sottolineato che «è stata molto approfondita. Anche gli influencer possono fare beneficienza - ha osservato - perché il caso è stato archiviato dal momento che Fedez e l'azienda dolciaria Valcor, che avevano detto ai consumatori che acquistando le uova brandizzate Fedez avrebbero fatto beneficienza, la beneficienza l'hanno fatta. Quindi - ha concluso - l'Antitrust ha archiviato il caso».