Pigna-Ferragni, perché collaborare con Chiara "non conviene" più alle aziende: le tappe della fuga degli sponsor

Radioattiva. Così è stata definita Chiara Ferragni dall'ex collaboratore Karim De Martino.

Le aziende che collaborano con l'influencer rischiano molto in questo periodo. Dagli insulti social a un vero e proprio danno reputazionale. I commenti offensivi sulle pagine Instagram e Facebook sono sempre più insistenti. Lo è stato, ad esempio, nel caso dell'hotel e Mascognaz di Champoluc, in Valle d’Aosta, che ha dovuto chiudere la possibilità di dare il proprio parere sotto i propri post agli utenti. Ma non è l'unico caso.

Ferragni contro Pigna dopo lo stop alla collaborazione: «Decisione illegittima e strumentale, agiremo nelle sedi opportune». Cosa è successo

Cosa rischia

Perché gli sponsor potrebbero abbandonare l'influencer? "Chiara Ferragni non solo perderà la chance di contrattualizzare nuovi sponsor nel 2024, - dice l'avvocato esperto di diritto dei consumatori Massimiliano Dona -, ma corre il rischio che qualche sponsor attuale receda dai contratti per giusta causa, proprio perché influencer. Il patto, quindi, era stato fondato sulla sua immagine (poi, appunto, danneggiata)".

Gli insulti social

Le pagine social delle aziende che collaborano con la Ferragni sono state costrette a filtrare i commenti o a bloccarli. Altrimenti insulti, più o meno velati, finiscono per invadere i profili. C'è anche chi minaccia di “non comprare più neanche i prodotti di Vuitton”.

Le tappe della fuga degli sponsor

La prima a sfilarsi dalla Ferragni è stata la Safilo. La collaborazione con l’imprenditrice digitale per una linea di occhiali è stata interrotta lo a dicembre 2023. Coca Cola, poi, ha bloccato uno spot con lei la cui diffusione era prevista per la fine di gennaio. Le Cartiere Paolo Pigna Spa, nelle ultime ore, hanno comunicato con una nota diffusa su Instagram l’interruzione dei rapporti commerciali con le aziende collegate a Chiara Ferragni, “nel rispetto del proprio codice etico aziendale”.

Social bloccati

Pigna ha bloccato i commenti sulla propria pagina. Pantene ha rimosso dal proprio account tutti i post con il volto dell’imprenditrice digitale (anche perché aveva realizzato vari spot con lei protagonista). “Prima di continuare ad acquistare i vostri prodotti vorrei sapere se collaborate ancora con Chiara Ferragni” si legge in un commento. Altri suggeriscono: “Cambiate la vostra testimonial di punta in Italia. L’attuale non vi fa fare una gran figura”. Oreo uguale. "Mai più i vostri prodotti se resta la Ferragni”. E ancora: “Basta influencer viziate e narcisiste, che fanno finta beneficenza”.